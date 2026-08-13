Ausblick: G-bits Network Technology (Xiamen) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

G-bits Network Technology (Xiamen) gibt am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 7,08 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 41,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,02 CNY erwirtschaftet wurden.

G-bits Network Technology (Xiamen) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,95 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 24,90 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,64 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,18 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at