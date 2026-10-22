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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: G-bits Network Technology (Xiamen) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

G-bits Network Technology (Xiamen) lässt sich am 23.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird G-bits Network Technology (Xiamen) die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,69 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,90 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 21,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,97 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,55 Milliarden CNY aus.

11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 27,59 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 24,90 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,88 Milliarden CNY, gegenüber 6,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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