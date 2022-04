Ausblick: G-bits Network Technology (Xiamen) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

G-bits Network Technology (Xiamen) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.04.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,36 CNY je Aktie gegenüber 3,50 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,14 Milliarden CNY – ein Plus von 63,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem G-bits Network Technology (Xiamen) 693,0 Millionen CNY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 22,13 CNY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 14,56 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,48 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,74 Milliarden CNY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at