Ausblick: G-bits Network Technology (Xiamen) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

G-bits Network Technology (Xiamen) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass G-bits Network Technology (Xiamen) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,67 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,93 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,60 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 41,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte G-bits Network Technology (Xiamen) einen Umsatz von 1,14 Milliarden CNY eingefahren.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,72 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 24,90 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,51 Milliarden CNY, gegenüber 6,18 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at