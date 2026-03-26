G-bits Network Technology Aktie
WKN DE: A2DUQB / ISIN: CNE100002GK7
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26.03.2026 07:01:06
Ausblick: G-bits Network Technology (Xiamen) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
G-bits Network Technology (Xiamen) wird am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,27 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei G-bits Network Technology (Xiamen) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,04 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 81,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,59 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 877,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,55 CNY je Aktie, gegenüber 13,15 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 6,17 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 3,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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