G-III Apparel Group LtdShs Aktie

WKN: 890380 / ISIN: US36237H1014

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: G-III Apparel Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

G-III Apparel Group gibt am 09.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 1,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll G-III Apparel Group in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,91 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,20 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 3,02 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
