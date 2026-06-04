G-III Apparel Group LtdShs Aktie

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WKN: 890380 / ISIN: US36237H1014

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04.06.2026 07:01:06

Ausblick: G-III Apparel Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

G-III Apparel Group wird am 05.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,299 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 9,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 529,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 583,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,09 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,71 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

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