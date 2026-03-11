Ausblick: G-III Apparel Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

G-III Apparel Group wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,588 USD. Dies würde einer Verringerung von 45,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem G-III Apparel Group 1,07 USD je Aktie vermeldete.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,67 Prozent auf 792,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 839,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,90 USD aus, während im Fiskalvorjahr 4,20 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,98 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,18 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at