G R Infraprojects Aktie
ISIN: INE201P01022
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: G R Infraprojects präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
G R Infraprojects wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 13,45 INR je Aktie gegenüber 19,91 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,88 Prozent auf 17,28 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte G R Infraprojects noch 16,02 Milliarden INR umgesetzt.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 88,49 INR, gegenüber 93,31 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 90,28 Milliarden INR im Vergleich zu 83,99 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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