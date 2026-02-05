Ausblick: G R Infraprojects stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

G R Infraprojects wird sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 18,66 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte G R Infraprojects 27,06 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll G R Infraprojects mit einem Umsatz von insgesamt 16,77 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1,06 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 78,60 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 104,88 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 69,63 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 73,95 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at