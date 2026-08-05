G R Infraprojects Aktie
ISIN: INE201P01022
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: G R Infraprojects stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
G R Infraprojects gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 19,16 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte G R Infraprojects 25,23 INR je Aktie eingenommen.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,88 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei G R Infraprojects für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,50 Milliarden INR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 90,35 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 93,31 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 87,06 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 83,99 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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