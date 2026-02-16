G5 Entertainment AB Aktie

WKN DE: A0X93F / ISIN: SE0001824004

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: G5 Entertainment AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

G5 Entertainment AB veröffentlicht am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,45 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte G5 Entertainment AB 4,29 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 12,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 243,5 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 279,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,38 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 15,22 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 960,6 Millionen SEK, gegenüber 1,13 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

