G5 Entertainment AB Aktie

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WKN DE: A0X93F / ISIN: SE0001824004

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: G5 Entertainment AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

G5 Entertainment AB lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird G5 Entertainment AB die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,885 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,53 SEK je Aktie erzielt worden.

G5 Entertainment AB soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213,0 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 18,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 260,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,11 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,87 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 863,7 Millionen SEK, gegenüber 941,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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