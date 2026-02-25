Gabather AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JGN2 / ISIN: SE0010869552
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Gabather Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gabather Registered wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,000 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gabather Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 0,0 Millionen SEK aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,000 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,100 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 0,0 Millionen SEK aus, im Gegensatz zu 0,0 Millionen SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
