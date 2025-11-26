Gabather AB Registered Shs Aktie

26.11.2025 07:01:06

Ausblick: Gabather Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gabather Registered stellt am 27.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gabather Registered -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst einen Umsatz von 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,000 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,100 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

