Ausblick: Gabriel India stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gabriel India wird am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,80 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,57 Prozent erhöht. Damals waren 4,31 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,65 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 24,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gabriel India einen Umsatz von 10,98 Milliarden INR eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 29,38 INR, gegenüber 17,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 59,12 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 46,67 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at