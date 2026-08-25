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WKN DE: A0NB6E / ISIN: DK0060124691

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Gabriel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gabriel stellt am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 4,05 DKK aus. Im letzten Jahr hatte Gabriel einen Gewinn von 13,80 DKK je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 4,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128,6 Millionen DKK. Dementsprechend geht der Experte bei Gabriel für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 134,4 Millionen DKK aus.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 20,97 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,00 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 535,2 Millionen DKK, gegenüber 516,0 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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