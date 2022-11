Ausblick: Gaia A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gaia A präsentiert in der am 07.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Gaia A 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gaia A 20,4 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,190 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 83,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 79,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at