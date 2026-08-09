Gai a Aktie
WKN DE: A2ANWB / ISIN: US36269P1049
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gaia A präsentiert Quartalsergebnisse
Gaia A präsentiert am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,128 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 24,6 Millionen USD gegenüber 24,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,318 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 102,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 99,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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