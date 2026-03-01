Gai a Aktie
WKN DE: A2ANWB / ISIN: US36269P1049
|
01.03.2026 07:01:06
Ausblick: Gaia A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gaia A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,023 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 25,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,4 Millionen USD in den Büchern standen.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 98,8 Millionen USD, gegenüber 90,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaia Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Gaia A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Gaia A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Gaia Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Gaia Inc (A)
|3,39
|0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.