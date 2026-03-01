Ausblick: Gaia A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gaia A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,023 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 25,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,4 Millionen USD in den Büchern standen.

4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,190 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 98,8 Millionen USD, gegenüber 90,4 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at