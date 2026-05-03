Gai a Aktie
WKN DE: A2ANWB / ISIN: US36269P1049
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03.05.2026 07:01:06
Ausblick: Gaia A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gaia A wird am 04.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,048 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 25,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,120 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,180 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 109,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 99,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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