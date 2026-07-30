Ausblick: GAIL (India) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GAIL (India) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,188 USD gegenüber 0,250 USD im Vorjahresquartal.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 4,54 Prozent auf 3,94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

29 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,847 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,62 Milliarden USD, gegenüber 16,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at