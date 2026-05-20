Ausblick: GAIL (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GAIL (India) wird am 21.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,133 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 48,85 Prozent verringert. Damals waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

19 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,57 Milliarden USD gegenüber 4,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,06 Prozent.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,812 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,34 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,13 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 16,79 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at