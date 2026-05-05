Ausblick: Galapagos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Galapagos stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,815 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,330 EUR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 60,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 29,4 Millionen EUR gegenüber 75,0 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,855 EUR, gegenüber 4,87 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 33,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at