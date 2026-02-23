Ausblick: Galapagos NV (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Galapagos NV (spons ADRs) wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Galapagos NV (spons ADRs) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,127 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 82,9 Millionen USD – ein Plus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Galapagos NV (spons ADRs) 80,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -5,670 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,21 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 313,2 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 298,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at