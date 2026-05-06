Ausblick: Galapagos NV (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Galapagos NV (spons ADRs) stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,940 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 61,63 Prozent erhöht. Damals waren -2,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Galapagos NV (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 33,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 57,08 Prozent verringert.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,149 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 39,0 Millionen USD, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at