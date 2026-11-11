Galapagos Aktie
WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Galapagos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Galapagos gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,718 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,5 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 90,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,188 EUR aus. Im Vorjahr waren 4,87 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 27,9 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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