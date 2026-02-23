Galapagos Aktie

Galapagos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Galapagos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Galapagos gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,110 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,380 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,50 Prozent auf 71,4 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -4,834 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 1,12 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 268,7 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 275,7 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Galapagos 28,54 -1,38% Galapagos

