Galapagos Aktie
WKN: A0EAT9 / ISIN: BE0003818359
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Galapagos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Galapagos präsentiert in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,700 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 56,25 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,600 EUR je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,3 Millionen EUR aus – eine Minderung von 91,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Galapagos einen Umsatz von 65,3 Millionen EUR eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -3,003 EUR, gegenüber 4,87 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 20,8 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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