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WKN DE: A41986 / ISIN: US36317J2096

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: Galaxy Digital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Galaxy Digital wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,221 USD. Dies würde einer Verringerung von 78,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Galaxy Digital 1,01 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,72 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 744,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,551 USD, gegenüber -0,530 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 37,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,57 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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