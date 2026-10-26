Galaxy Digital Aktie
WKN DE: A41986 / ISIN: US36317J2096
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Galaxy Digital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Galaxy Digital wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,221 USD. Dies würde einer Verringerung von 78,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Galaxy Digital 1,01 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 12 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,72 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 744,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,551 USD, gegenüber -0,530 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 37,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,57 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galaxy Digital Inc
|
07:01
|Ausblick: Galaxy Digital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.09.26
|Stille Riesen erwachen: Bitcoin-Großanleger sorgen für Aufsehen - Signal für den BTC-Kurs? (finanzen.at)
|
04.08.26
|Ausblick: Galaxy Digital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Galaxy Digital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Galaxy Digital Inc
Aktien in diesem Artikel
|Galaxy Digital Inc
|12,67
|-2,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.