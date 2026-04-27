Ausblick: Galaxy Digital präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Galaxy Digital wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,780 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Galaxy Digital noch ein Verlust pro Aktie von -2,310 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 32,92 Prozent auf 8,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,713 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,530 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 43,48 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 61,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at