Galaxy Digital Aktie

Galaxy Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41986 / ISIN: US36317J2096

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Galaxy Digital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Galaxy Digital wird sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,738 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 12,50 Milliarden USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,197 USD, gegenüber 0,650 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 63,47 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 0,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

