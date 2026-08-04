Ausblick: Galaxy Digital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Galaxy Digital wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,404 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 9,63 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,686 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,530 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 42,63 Milliarden USD, gegenüber 61,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at