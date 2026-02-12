Ausblick: Galaxy Surfactants präsentiert Quartalsergebnisse

Galaxy Surfactants präsentiert in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 16,07 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 18,22 INR je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,42 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Galaxy Surfactants für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,92 Milliarden INR aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 82,14 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 86,00 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 50,53 Milliarden INR, gegenüber 42,03 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at