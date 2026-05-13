Ausblick: Galaxy Surfactants vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Galaxy Surfactants wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 20,25 INR je Aktie gegenüber 21,40 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 13,18 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 11,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 82,38 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 86,00 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 52,50 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 42,03 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at