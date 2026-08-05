Ausblick: Galiano Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Galiano Gold wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,098 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 149,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 134,7 Millionen CAD erzielt wurde.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,553 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 643,5 Millionen USD, gegenüber 625,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at