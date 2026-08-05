Galiano Gold Aktie
WKN DE: A2P381 / ISIN: CA36352H1001
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Galiano Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Galiano Gold wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,098 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 149,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 134,7 Millionen CAD erzielt wurde.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,553 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,150 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 643,5 Millionen USD, gegenüber 625,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galiano Gold Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Galiano Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Galiano Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Asanko Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Asanko Gold legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Galiano Gold Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Galiano Gold Inc Registered Shs
|1,76
|4,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.