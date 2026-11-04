Galiano Gold Aktie
WKN DE: A2P381 / ISIN: CA36352H1001
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Galiano Gold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Galiano Gold äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten schätzen, dass Galiano Gold für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 161,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 157,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,515 USD aus. Im Vorjahr waren -0,150 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 653,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 625,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galiano Gold Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Galiano Gold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Galiano Gold stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Galiano Gold gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Galiano Gold stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Asanko Gold präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Galiano Gold Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Galiano Gold Inc Registered Shs
|1,81
|-1,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer an die Nulllinie zurückfallen. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.