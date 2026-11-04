Ausblick: Galiano Gold gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Galiano Gold äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

6 Analysten schätzen, dass Galiano Gold für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,113 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,210 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 161,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 157,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,515 USD aus. Im Vorjahr waren -0,150 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 653,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 625,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net