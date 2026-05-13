Gambling.com Group Aktie
WKN DE: A3CVT3 / ISIN: JE00BL970N11
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Gamblingcom Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gamblingcom Group präsentiert am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gamblingcom Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,081 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,320 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 40,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gamblingcom Group einen Umsatz von 40,6 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,512 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 172,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 165,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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