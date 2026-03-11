Gambling.com Group Aktie
Ausblick: Gamblingcom Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Gamblingcom Group präsentiert am 12.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,182 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gamblingcom Group ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 31,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 46,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 35,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,673 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,850 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 165,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 127,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
