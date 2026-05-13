Ausblick: GameSquare stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GameSquare wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,045 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei GameSquare für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,060 USD im Vergleich zu -0,610 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 82,6 Millionen USD, gegenüber 45,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at