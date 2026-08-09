GameSquare Holdings Aktie
WKN DE: A4054T / ISIN: US36468G1031
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: GameSquare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GameSquare stellt am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass GameSquare im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,025 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,080 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll GameSquare 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 17,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GameSquare 15,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,200 USD im Vergleich zu -0,610 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 82,9 Millionen USD, gegenüber 45,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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