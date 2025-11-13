GameSquare Holdings Aktie
WKN DE: A4054T / ISIN: US36468G1031
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: GameSquare zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
GameSquare wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,000 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,180 USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 28,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 26,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei GameSquare für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 18,9 Millionen USD aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,125 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,750 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 80,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 96,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu GameSquare Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|GameSquare Holdings Inc Registered Shs
|0,54
|2,74%
