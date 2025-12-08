Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

GameStop Aktie

WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099

Bilanzausblick 08.12.2025 07:09:00

Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse

GameStop wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

GameStop wird am 09.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll GameStop 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 987,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GameStop 860,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,990 USD, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 4,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,82 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

GameStop-Aktie schwach: GameStop in den Schwarzen Zahlen - Umsatz enttäuscht

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corpmehr Nachrichten

Analysen zu GameStop Corpmehr Analysen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

GameStop Corp 19,74 0,53% GameStop Corp

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

