Ausblick: Gaming and Leisure Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gaming and Leisure Properties wird am 27.07.2023 die Bücher zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,672 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gaming and Leisure Properties ein EPS von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 355,5 Millionen USD gegenüber 326,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,71 USD, gegenüber 2,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 1,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at