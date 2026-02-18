Gaming and Leisure Properties Aktie
WKN DE: A1W6DM / ISIN: US36467J1088
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Gaming and Leisure Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Gaming and Leisure Properties wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,743 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 405,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 389,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD, gegenüber 2,87 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 1,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,53 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming and Leisure Properties Inc
|
18.02.26
|Ausblick: Gaming and Leisure Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Gaming and Leisure Properties vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Gaming and Leisure Properties Inc
Aktien in diesem Artikel
|Gaming and Leisure Properties Inc
|39,76
|0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.