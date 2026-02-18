Ausblick: Gaming and Leisure Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gaming and Leisure Properties wird sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,743 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 405,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 389,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,78 USD, gegenüber 2,87 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 1,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,53 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at