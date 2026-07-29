Ausblick: Gaming and Leisure Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gaming and Leisure Properties lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gaming and Leisure Properties die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,798 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 47,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,540 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 428,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Gaming and Leisure Properties einen Umsatz von 394,9 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,23 USD je Aktie, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at