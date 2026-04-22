Ausblick: Gaming and Leisure Properties präsentiert Quartalsergebnisse

Gaming and Leisure Properties gibt am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,766 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gaming and Leisure Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 0,600 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 5,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 417,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 395,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,15 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,95 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,59 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at