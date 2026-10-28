Gaming and Leisure Properties Aktie
WKN DE: A1W6DM / ISIN: US36467J1088
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Gaming and Leisure Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gaming and Leisure Properties wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,802 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,850 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gaming and Leisure Properties in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 436,3 Millionen USD im Vergleich zu 397,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,23 USD, gegenüber 2,95 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 1,73 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming and Leisure Properties Inc
|
28.10.26
|Ausblick: Gaming and Leisure Properties veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Gaming and Leisure Properties informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Gaming and Leisure Properties legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Gaming and Leisure Properties Inc
Aktien in diesem Artikel
|Gaming and Leisure Properties Inc
|34,39
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.