Gaming Innovation Group Aktie
WKN DE: A2PA3E / ISIN: US36467X2062
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Gaming Innovation Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Gaming Innovation Group gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen, dass Gaming Innovation Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 27,4 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 412,4 Millionen SEK erzielt wurde.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,084 EUR, gegenüber -4,800 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 100,4 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,40 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gaming Innovation Group Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Gaming Innovation Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: Gaming Innovation Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Gaming Innovation Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Gaming Innovation Group Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Gaming Innovation Group Inc Registered Shs
|7,86
|5,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.