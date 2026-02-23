Gaming Innovation Group Aktie

Gaming Innovation Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PA3E / ISIN: US36467X2062

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Gaming Innovation Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gaming Innovation Group gibt am 24.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen, dass Gaming Innovation Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,690 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 27,4 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 412,4 Millionen SEK erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,084 EUR, gegenüber -4,800 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 100,4 Millionen EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,40 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

