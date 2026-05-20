Ausblick: Gaming Innovation Group präsentiert Quartalsergebnisse

Gaming Innovation Group wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 EUR gegenüber -0,220 SEK im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 24,1 Millionen EUR betragen, verglichen mit 278,6 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,180 EUR, gegenüber 0,330 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 104,7 Millionen EUR im Vergleich zu 1,09 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at